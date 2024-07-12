В Челябинске Долина не захотела брать букет от поклонницы: «У меня аллергия на эти цветы»

В Челябинске Лариса Долина отказалась брать цветы, которые принесла ей поклонница, подошедшая к сцене. Артистка сразу заприметила букет и сказала, что не будет его принимать. Такой инцидент произошел во время «Курчатов Феста», на который была приглашена певица.

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Звезда пояснила свое поведение с фанаткой тем, что у нее аллергия на цветы. Это не касается всех, но реакция есть на лилии, которые и несла поклонница к сцене.

«У меня аллергия на эти цветы», — цитирует звезду портал ura.news.

Лариса Долина извинилась, что не может взять преподнесенный ей букет.

Ранее рассказывалось, что «Курчатов Фест» в Челябинске будет идти два дня.