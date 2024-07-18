Выпускникам Башкортостана заплатят за высокие баллы по ЕГЭ

Школа. Фото Global Look Press

Сдавшим ЕГЭ на сто баллов выплатят премию главы региона.

Выпускники Башкортостана получат вознаграждение за высокие баллы, полученные на ЕГЭ. Школьники, набравшие высший балл, получат премию в размере 150 тысяч рублей.

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Речь идет о премии главы региона, которая предназначена для выпускников школ, поступивших в вузы Башкортостана — участников Евразийского НОЦ мирового уровня. Для получения выплаты им необходимо после публикации приказов о зачислении и до конца августа 2024 года подать документы в министерство образования.

Также известно, что премии получат и преподаватели, подготовившие стобалльников.

В этом году экзамены на 100 баллов сдали 155 учеников, что больше, чем в прошлом году, когда таких было 82 человека, пишет i-gazeta.com.

Ранее школьник, который в этом году сдавал ЕГЭ, рассказал, как получить на экзамене сто баллов. Оказывается, он выработал свою систему, которая и помогла ему.

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