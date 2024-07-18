Выпускникам Башкортостана заплатят за высокие баллы по ЕГЭ

Выпускники Башкортостана получат вознаграждение за высокие баллы, полученные на ЕГЭ. Школьники, набравшие высший балл, получат премию в размере 150 тысяч рублей.

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Речь идет о премии главы региона, которая предназначена для выпускников школ, поступивших в вузы Башкортостана — участников Евразийского НОЦ мирового уровня. Для получения выплаты им необходимо после публикации приказов о зачислении и до конца августа 2024 года подать документы в министерство образования.

Также известно, что премии получат и преподаватели, подготовившие стобалльников.

В этом году экзамены на 100 баллов сдали 155 учеников, что больше, чем в прошлом году, когда таких было 82 человека, пишет i-gazeta.com.

Ранее школьник, который в этом году сдавал ЕГЭ, рассказал, как получить на экзамене сто баллов. Оказывается, он выработал свою систему, которая и помогла ему.