Ученик из Таганрога Рощинский, сдавший ЕГЭ по химии на 100 баллов: «Одно из испытаний, на котором жизнь не закончится»

18-летний выпускник гимназии имени Чехова Таганрога Роман Рощинский поделился своим секретом подготовки к ЕГЭ, который позволил ему написать экзамен по химии на сто баллов. Молодой человек утверждает, что не зацикливался на зубрежке, а находил время на прогулки с друзьями и другие занятия.

Роман подчеркивает, что для успешной подготовки важно, чтобы предмет был интересен. Однако он еще не уверен, станет ли химия профильной дисциплиной в его дальнейшем образовании.

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Рощинский рекомендует двигаться к успеху поэтапно, закрепляя знания по разделам, не смешивая все в одну кучу. Во время тренировок он сначала ставил себе более низкие планки — в 30 и 50 баллов, а потом анализировал свои слабые стороны и улучшал результат.

Подготовку к экзаменам Роман советует проводить вместе с одноклассниками, а перед испытанием обязательно нужно дать себе отдохнуть и хорошо выспаться. Он также подчеркивает, что не стоит зацикливаться на получении максимального балла.

«Это одно из испытаний, на котором жизнь не закончится. Так что, если напишете ЕГЭ ниже ожидаемого — ничего глобально плохого не случится. В крайнем случае можно пересдать один из предметов в этом же году или все через год», — цитирует его rostov.kp.ru.

Ранее стало известно о том, что выпускников перед ЕГЭ проверяли вплоть до нижнего белья.