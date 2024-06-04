В Башкирии одноклассники в память о Юре Шатунове высадили аллею белых роз

В башкирском селе Исянгулово была торжественно открыта аллея «Ангелу белых роз», посвященная памяти певца Юрия Шатунова, бывшего солиста популярной группы «Ласковый май».

Памятное событие привлекло множество людей со всех уголков России. Автомобили тех, кто приехал издалека, были украшены флагами с изображением легендарного исполнителя 90-х годов.

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После посадки цветов и открытия мемориальной доски участники мероприятия собрались на главной площади села, чтобы вместе исполнить любимые хиты своего кумира.

Стоит отметить, что Юрий Шатунов провел свое детство в этом селе, обучаясь в местной школе, затем он оказался в детском доме, сообщил телеканал UTV.

К сожалению, певец ушел из жизни 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет из-за проблем с сердцем.

Ранее стало известно о том, что Анастасию Заворотнюк похоронили рядом с Валентинов Гафтом и Юрием Шатуновым на Троекуровском кладбище.