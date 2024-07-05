Новосибирцы рассказали, где сейчас можно собирать землянику ведрами

Жители Новосибирска радуются первому урожаю лесной земляники и дикой клубники. Люди собирают ягоды ведрами, что особенно радует тех, у кого нет собственного дачного участка.

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Как сообщают местные жители, крупную и сладкую ягоду можно найти во всех уголках области. Богатыми сборами хвастаются те, кто побывал в Коченевском районе, а также в Ярковском сельсовете. Много земляники и на маршруте Академгородок — Ключи — Ботанический сад, пишет ndn.info.

Ранее рассказывалось о том, что в Новосибирске появится гастрономическая улица. Она откроется на время фестиваля, где можно будет попробовать сибирскую кухню с новыми и оригинальными блюдами.