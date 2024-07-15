Новосибирские дачники подкармливают томаты раствором спирта и увеличивают сбор урожая в разы

Один из вопросов, которые дачники обсуждают из года в год, касается подкормки растений для получения богатого урожая. Новосибирские дачники поделились оригинальным, а главное — очень эффективным способом подкормить томаты, чтобы стимулировать их рост и улучшить вкус.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Местные огородники утверждают, что уже не первый сезон собирают отличный урожай томатов благодаря подкормке раствором спирта. Важно не переусердствовать и все сделать правильно, иначе результат будет противоположным.

Достаточно развести полный стакан спирта в ведре воды. Полученный раствор следует залить в пульверизатор.

Этот состав подходит для опрыскивания томатов. Такую подкормку нужно вносить в течение месяца. Июль считается идеальным временем для этого удобрения, пишет transsibinfo.com.

Ранее новосибирцам рассказали о лучших грибных местах в июле.