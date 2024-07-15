Артемий Лебедев назвал Красноярск лучшим городом для тех, кто в отпуске хочет много и вкусно есть

Артемий Лебедев снова выделил красноярские рестораны. Он назвал город «кулинарной столицей», по крайней мере, среди тех городов, что расположены справа от Урала. Дизайнер похвалил общепит Красноярска во время VK Fest в Москве.

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Он подчеркнул, что кухня в городе просто великолепна. Действительно много достойных ресторанов. В Красноярск стоит даже специально лететь ради блюд местных поваров.

Лебедев отметил, что Новосибирск подобным точно похвастаться не может.

Ранее Артемий Лебедев раскритиковал Пермь. Он назвал город «затхлым». Блогер считает, что в нем не происходит никаких интересных событий. Дизайнер сокрушался и из-за сноса арт-объекта «Пермские ворота».