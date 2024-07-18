В супермаркете Красноярска еле спасли рыбу после купания блогера в аквариуме

Блогера из Кызыла оштрафовали на тысячу рублей за необычное развлечение в одном из супермаркетов Красноярска. Молодой человек, которому 24 года, вместе со своим другом посетили гипермаркет известной сети на улице 9 Мая. Там они решили искупаться в аквариуме с живой рыбой ради хайпа.

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Этот поступок вызвал широкий резонанс в социальных сетях. В дело вмешалась полиция. В отношении блогера был составлен протокол за мелкое хулиганство, ему был назначен штраф в размере одной тысячи рублей.

Сотрудникам магазина пришлось провести дезинфекцию аквариума и спасать рыбу. Нарушители принесли свои извинения перед жителями Красноярского края и Тувы. Кроме того, прокуратура внесла представление руководителю частной охранной организации, поскольку охрана проигнорировала этот инцидент, пишет ТАСС.

Ранее стало известно о том, что в Красноярском крае мужчина отсудил почти полмиллиона рублей из-за дующих окон.