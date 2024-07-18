Экономная семья обрадовалась, когда удалось «бюджетно» отдохнуть на 400 тысяч рублей на Балтийском море

Пара россиян поделилась своим опытом «бюджетного отдыха» в Калининградской области. Они отметили, что старались экономить, но общая сумма расходов оказалась значительной.

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За один день пребывания в глэмпинге семья платила около 15 тысяч рублей, что не является самым дорогим вариантом. На питание уходило примерно 10 тысяч рублей в день, а на мелкие расходы и аренду — около 5 тысяч рублей. Таким образом, суточный отдых в поселке Янтарный обходился им в 30 тысяч рублей.

Тем не менее, пара призналась, что за отдых в Светлогорске им пришлось заплатить 500 тысяч рублей, так что в Янтарном они смогли немного сэкономить.

Ранее рассказывалось о том, что пляжи Калининградской области из-за нашествия туристов из других регионов стали похожи на Черноморское побережье.

По материалам паблика «Инцидент — Калининград» в соцсети «ВКонтакте».