Калининградка набросилась на флориста из-за плохого букета, проданного подпитому мужу

В Калининграде произошла неприятная ситуация, когда недовольная женщина накинулась на флориста из-за плохого букета.

Все началось с того, что в магазин пришел мужчина, который был в состоянии алкогольного опьянения, он купил букет своей пассии.

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Через несколько часов галантный кавалер вернулся, но уже со своей супругой. Женщина выразила недовольство качеством букета и потребовала отдать деньги, однако продавец отказала, так как по закону срезанные цветы и горшечные растения не подлежат обмену и возврату.

После этого недовольная клиентка схватила первый попавшийся букет с витрины и направилась к выходу из магазина. Продавец попыталась остановить ее, но получила удар по лицу и упала на асфальт, сообщает Telegram-канал Baza.

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