Пляжи Калининградской области из-за нашествия туристов стали похожи на Черноморское побережье

Как выяснилось, в настоящее время тесно не только на пляжах Краснодарского края, но и в Калининградской области, где отдыхающие также сталкиваются с нехваткой места у водоемов.

Золотые песчаные берега переполнены людьми, изнывающими от жары, и свободного пространства практически не остается.

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Например, в Зеленоградске, где сейчас наблюдается настоящее столпотворение, ситуация с местами на пляже весьма напряженная. Люди готовы приходить к воде уже в 6-7 утра, поскольку в это время еще можно найти хорошее место для отдыха, пишет mk-kaliningrad.ru.

Ранее рассказывалось, что курортники в Кабардинке буквально лежат друг у друга на головах.