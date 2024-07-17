Названы предварительные причины крупного пожара в Парке Галицкого в Краснодаре

В Парке Галицкого рядом со стадионом «Краснодар» случился крупный пожар. Как сообщают очевидцы, загорелось несколько мотокосилок и пластик в месте, где располагаются электроподстанции, что привело к сильному задымлению. По счастливой случайности, стадион и персонал не пострадали.

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По версии Mash, причиной пожара в Краснодаре могли стать строительные работы в районе инсталляции «Солнечная система». Четыре дня назад ее разобрали, и рабочие монтировали новую. По одной из версий, трава могла загореться во время установки нового арт-объекта.

Telegram-канал «ЧП Краснодара и края» сообщает, что по предварительным данным в результате инцидента никто не пострадал, жертв ЧП удалось избежать.

Ранее стало известно о том, что в Краснодарском крае спасатель в свой выходной не дал погибнуть в Черном море четырем сапбордистам.