В Малом Утрише спасатель в свой выходной не дал погибнуть в Черном море четырем сапбордистам

Четыре сапбордиста, решившие поплавать в Черном море, оказались в опасности из-за сильного течения и ветра. Их чуть не унесло в открытое море, но рядом оказался настоящий герой-спасатель.

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Инцидент произошел в Краснодарском крае, в районе населенного пункта Малый Утриш. На помощь пострадавшим пришел сотрудник службы спасения, который оказался рядом. Мужчина не был на смене. Он помог двум людям выбраться из воды достаточно быстро, но остальных пришлось спасать в трех километрах от берега.

Ранее рассказывалось о женщине, которую смыло с яхты во время морской прогулки.

По материалам Telegram-канала SHOT