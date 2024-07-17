Курортников Сочи предупредили об изнуряющей жаре под 40 градусов

В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю сообщила об угрозе, которая нависла над курортным городом.

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Сильная жара установилась в Лазаревском районе Сочи еще во вторник, и синоптики прогнозируют ее продолжение в течение всей рабочей недели. В середине семидневки температура воздуха может достигнуть 36-37 градусов Цельсия.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям города быть осторожными в такую погоду. Необходимо избегать физических нагрузок, носить легкую одежду и головные уборы, воздерживаться от употребления алкоголя и пить больше минеральной воды без газа, передает портал 23.mchs.gov.ru.

Ранее стало известно, что с пляжей Сочи будут отправлять в отделение полиции слишком раздетых туристов.