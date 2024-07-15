Филипп Киркоров не пожалел деньги на картины художника на выставке в Сочи

Филипп Киркоров. Фото Global Look Press

Он взял несколько, чтобы украсить дом.

Филипп Киркоров продолжает пополнять свою домашнюю коллекцию картин. На этот раз поп-король заехал на выставку «Царский стиль в современном искусстве», которая проходила в Сочи на территории дендрария.

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Он с удовольствием прогулялся и осмотрел экспозицию с экскурсией. Представленные работы заинтересовали Киркорова, он оценил полотна Константина Килина, захотев, чтобы несколько из них висели на стенах его дома, пишет tvkrasnodar.ru.

Стоит отметить, что Киркоров давно коллекционирует картины мастеров современности. К примеру, совсем недавно артист пополнил личную экспозицию шедеврами художницы Дарьи Санатиной из Екатеринбурга. Часть полотен она делает из ткани.

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