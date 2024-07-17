В Сочи будут доставлять в отдел полиции тех, кто любит сильно оголяться на пляже

В Сочи решили всерьез заняться теми, кто любит чрезмерно оголяться на пляже, мешая другим нормально отдыхать на побережье Черного моря.

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Теперь на курортах введены новые ограничения. Туристам официально запретили отдыхать в голом виде.

Полицейские теперь будут проводить регулярные рейды. Если они увидят нарушителей, то спровадят с пляжа, а потом еще привлекут к административной ответственности.

К примеру, четверых отпускников уже доставили в отделение в Сочи.

Отдыхающим также напомнили о запрете распития алкогольных напитков в общественных местах, пишет yugopolis.ru.

Ранее эксперты назвали три курорта Краснодарского края, где можно спокойно отдохнуть.