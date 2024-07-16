Отпускникам назвали лучшие места Крыма для тихого и дешевого отдыха

Отпускникам, которые этим летом собираются на юг, рассказали, где можно хорошо отдохнуть в Крыму.

Это можно сделать не только интересно, но и достаточно бюджетно, если знать места.

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К примеру, можно смело рассматривать Керчь. Это не курортный город, поэтому тут нет элитных санаториев. Можно побывать на двух морях — Черном и Азовском. Любители города зачастую выбирают турбазы.

Еще один вариант — Щелкино. Это местечко расположено на берегу Казантипского залива. Есть хорошая пляжная инфраструктура, игровые площадки и другие развлечения.

Хорошо отдыхать и в Солнечногорском. Это поселок, который находится недалеко от Алушты. В этом месте отличное галечно-песчаное побережье, чистое море, нет столпотворения.

Ранее стало известно о том, что побережье Крыма превратилось в желе из медуз.