В Черное море в Крыму стало противно заходить из-за нашествия медуз

Жители и гости Крыма удивились небывалому нашествию медуз на западном побережье. Без преувеличений, береговая линия у мыса Тарханкут буквально стала желейной.

В этом году морских обитателей какое-то непомерное количество, а еще они приплыли заметно раньше, чем это происходило в другие годы.

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Медузы заполонили Черное море у Сакского района, Евпатории и Тарханкута. Купаться очень неприятно.

Отдыхающим стоит знать о том, что белые медузы (аурелии) почти не представляют опасности, а вот синие корнероты уже могут оставить ожог, а еще спровоцировать аллергию, передает sev.tv.

Ранее стало известно о том, что Сочи вошел в число лучших курортов для «лентяев».