Москвичам пообещали, что изнуряющая жара закончится на этой неделе

Аномальная жара в Москве продлится до четверга, 18 июля, после чего погода вернется к привычным показателям, сообщил метеоролог Михаил Леус из центра погоды «Фобос».

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Согласно прогнозам специалиста, в Москву придет атлантический циклон, который принесет с собой дожди и грозы, а также нормализует температуру воздуха.

По словам Леуса, начиная с четверга и до конца недели, температура в столице и области будет держаться на уровне около +25 градусов. Эта тенденция продолжится вплоть до конца июля.

Ранее в Комплексе городского хозяйства Москвы предупреждали, что до 17 июля температура воздуха может достигать 30°C и выше, пишет РБК.

Ранее стало известно, какая погода будет в Сочи на этой неделе. Курортникам не стоит рассчитывать, что солнце начнет «жарить» меньше.