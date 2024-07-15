Собирающимся на юг на неделе с 15 по 21 июля рассказали о погоде в Сочи

Курортникам рассказали о погоде, которая будет на новой неделе в Сочи. Не стоит ждать отметок, которые были бы ниже +28 градусов, ночью — до +23 градусов. Об этом рассказали в «Фобосе».

На побережье большую часть недели будет солнечно. Дожди с грозами ожидаются только 18 и 20 июля.

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В горном кластере температура воздуха будет держаться на отметке +25-27 градусов днем, +15-18 градусов — ночью. Осадки также прогнозируются 18 и 20 июля.

На этой неделе температура морской воды будет держаться в пределах +25 градусов, передает vesti-sochi.tv.

Ранее опытная путешественница рассказала, как точно не подхватить ротавирус в Сочи. Сейчас в Краснодарском крае пик заражений кишечными инфекциями, поэтому отдыхающим нужно проявлять особую осторожностью.