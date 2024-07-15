Собирающимся на юг на неделе с 15 по 21 июля рассказали о погоде в Сочи

Курортникам рассказали о погоде, которая будет на новой неделе в Сочи. Не стоит ждать отметок, которые были бы ниже +28 градусов, ночью — до +23 градусов. Об этом рассказали в «Фобосе».
На побережье большую часть недели будет солнечно. Дожди с грозами ожидаются только 18 и 20 июля.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
В горном кластере температура воздуха будет держаться на отметке +25-27 градусов днем, +15-18 градусов — ночью. Осадки также прогнозируются 18 и 20 июля.
На этой неделе температура морской воды будет держаться в пределах +25 градусов, передает vesti-sochi.tv.
Ранее опытная путешественница рассказала, как точно не подхватить ротавирус в Сочи. Сейчас в Краснодарском крае пик заражений кишечными инфекциями, поэтому отдыхающим нужно проявлять особую осторожностью.
Читайте также: