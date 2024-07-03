Московским владельцам кошек строго запретили брить питомцев летом

В Комплексе городского хозяйства Москвы обратились к владельцам домашних животных с рекомендацией воздержаться от бритья своих питомцев в жаркую погоду. Эксперты объясняют, что таким образом животные лишаются естественного механизма терморегуляции, ведь шерсть служит защитой от перегрева и переохлаждения.

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Кроме того, специалисты советуют избегать купания кошек, кроликов, морских свинок и хомяков в сильную жару. Эксперты также подчеркивают, что если животное проявляет признаки теплового удара — тяжело и часто дышит, становится вялым, дрожит и высовывает язык — его следует немедленно переместить в прохладное место и дать воды, пишет vetandlife.ru.

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