Гоша Куценко мечтает отдохнуть на Байкале с семьей

Известный актер Гоша Куценко собирается посетить Иркутск и озеро Байкал в компании своей семьи. Это стало известно после того, как артист посетил город и провел встречу с местными жителями. В рамках своего визита Куценко также организовал автограф-сессию на площади у памятника Александру III.

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Во время общения с иркутянами актер выразил желание принять участие в киноэкспедиции и снять фильм в Иркутске. Кроме того, он не исключает возможности привезти в город свою музыкальную группу, чтобы поделиться творчеством с местными жителями.

Мэр города Руслан Болотов поддержал инициативу Куценко, отметив, что до конца лета в Иркутске пройдет еще множество интересных мероприятий, которые могут привлечь внимание не только самого артиста, но и его близких, пишет sia.ru.

Ранее актер Николай Наумов из «Реальных пацанов» поразмышлял, как мог бы называться Иркутск.