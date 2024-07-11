Иркутянам из-за дефицита предлагают заказывать вентиляторы и ждать их две недели

Жители Иркутска активно покупают вентиляторы, из-за чего их практически невозможно найти в популярных сетях бытовой техники. Из-за жары иркутяне за несколько дней смели почти все имеющиеся в наличии приборы.

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Местные журналисты посетили магазины в трех крупных торговых центрах и обнаружили, что там был только один вентилятор стоимостью почти 12 тысяч рублей.

В других торговых точках продавцы сообщали, что приборов, которые можно взять с полки прямо сейчас, можно пересчитать по пальцам. Продавцы предлагают оформить заказ, но его придется ждать около двух недель, пишет ircity.ru.

Ранее рассказывалось, как уволенный иркутянин вернул работу и отсудил у начальника 711 тысяч рублей.