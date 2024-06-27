Актер Наумов из «Реальных пацанов» поразмышлял, как мог бы называться Иркутск: «Похабовск?»

Российский актер Николай Наумов, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», поделился своими размышлениями о том, как еще мог бы называться Иркутск. Видео с его участием было опубликовано другом актера Сергеем Дудником, который является жителем этого города. Наумов признался, что провел свое детство в Иркутске и планирует вскоре вернуться туда.

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Затем Сергей Дудник задал вопрос о том, что он, как иркутянин, должен знать об основании своего города. Николай Наумов ответил, что Иркутск был основан казаком Яковом Похабовым.

«Наш город мог называться Похабовском? И что бы тогда было?» — вопрошает Дудник. «Мы были бы похабовчане», — подытоживает Николай.

Он подметил, что жителям города повезло, что Иркут впадает в Ангару.

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