Туристы в Сочи задыхаются от зловонной помойки, которая не дает спокойно отдыхать

Жители и гости Сочи выразили обеспокоенность проблемой зловонного мусорного полигона в городе. По их словам, свалка переполнена, оператор, обслуживающий полигон, не справляется с вывозом отходов.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Один из очевидцев, осветивший проблему в Telegram-канале «Любимый Сочи», удивлен тем, что к увеличению туристического потока, который традиционно растет летом, не были проработаны дополнительные меры по вывозу мусора.

Он отмечает, что из-за этого туристам, включая иностранных гостей, приходится мириться с серьезными неудобствами — такими как неприятные запахи.

«Почему люди на нескольких улицах вокруг должны этим дышать?» — негодует мужчина.

Ранее отдохнувшие в Геленджике рассказали о «плесневелых» номерах и драках на улицах.