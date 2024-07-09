Дима Билан приехал в Новосибирск и пожаловался на недосып

Известный российский певец Дима Билан рассказал о трудностях сценической жизни, связанных с недосыпом. Он недавно выступал в Новосибирске и признался, что из-за напряженного графика постоянно не высыпается.
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Билан рассказал, что ему приходится часто перемещаться с одного места на другое, и это уже четвертое выступление за пять дней. Он признался, что любит поспать подольше и называет себя «совой», хотя больше похож на «жаворонка».
Ранее Юлия Меньшова рассказала, что ее позабавил герб Искитима Новосибирской области. Она удивилась тому, что на нем изображены бобры, делящие шпатель.
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