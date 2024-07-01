Филипп Киркоров повесил у себя дома картины художницы из Екатеринбурга

Поп-король Филипп Киркоров пополнил свою коллекцию картин шедеврами художницы Дарьи Санатиной из Екатеринбурга. Впервые на ее полотна он обратил внимание в Гостином дворе. Артист уже тогда понял, что работы идеально дополнят его домашний интерьер.

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Приобретенные Филиппом Киркоровым картины созданы с использованием частей одежды. Кстати, некоторые свои работы Санатина делает с закрытыми глазами.

«Привезла эти удивительные работы. Когда я посещал выставку в Гостином дворе, у Даши был целый стенд. Короче, это все теперь живет у меня», — поделился поп-король в своих социальных сетях.

Ранее рассказывалось о серьезном конфликте Филиппа Киркорова и Любови Успенской.