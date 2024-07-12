В Челябинской области мужчина 40 дней просидел в СИЗО за желание громко послушать музыку

В Челябинской области любитель музыки постоянно слушает ее вместе с соседями, нарушая тишину, а потом едет в СИЗО — отбывать наказание. В общей сложности житель Копейска провел под стражей 40 суток.

Известно, что первое и последующие наказания не повлияли на челябинца, не заставили его пересмотреть свое поведение, рассказали в региональном ГУ ФССП.

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Страдают не только соседи, но и семья, которая вынуждена слушать постоянный грохот. Если родственники молчат, то другие жильцы регулярно доносят в полицию. Правоохранители за все попытки хоть как-то повлиять на любителя громкой музыки наказали его на 17 тысяч рублей и 40 суток ареста, пишет kursdela.biz.

Ранее стало известно, что в Челябинске с женщины несколько лет списывают деньги по долгам однофамилицы из Красноярска.