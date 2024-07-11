В Челябинске на «Курчатов фесте» под открытым небом споет Лариса Долина

Лариса Долина посетит фестиваль «Курчатов фест» в Челябинске. Мероприятие запланировано на 11 и 12 июля. Организаторы приглашают гостей на площадки под открытым небом. Об этом сообщили в Челябинской филармонии.

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Выступление Ларисы Долиной запланировано на 11 июля. Аккомпанировать ей будет лауреат международных конкурсов, пианист, с детства страдающий полной слепотой Олег Аккуратов.

Во второй день программы запланированы выступления звезд оперы Ильдара Абдразакова и солистки Мариинского театра Елены Стихиной.

Ранее стало известно о том, что челябинцев ждет еще один подарок. В День металлурга перед поклонниками бесплатно выступят «Иванушки International».