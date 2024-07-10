В Красноярске женщина начала ругаться из-за обвеса в магазине на 3 рубля

Жительница Красноярска устроила скандал после того, как ее обсчитали на три рубля. Хотя сумма была небольшой, она почувствовала себя обиженной и воспылала желанием добиться справедливости.

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Женщина заметила, что информация о товаре на ценнике отличается от данных производителя. Вес сарделек, указанный на витрине, отличался от массы, обозначенной производителем — на 16 граммов. Это расхождение привело к увеличению стоимости товара на кассе на три рубля.

Продавец пообещал вернуть разницу в цене, но владельцу магазина было вынесено предостережение, пишет gornovosti.ru.

Ранее рассказывалось о ревнивой жене, которая закидала продавщицу конфетами.