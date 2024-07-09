Красноярский Роспотребнадзор научил выбирать самое вкусное и качественное молоко

Эксперты Роспотребнадзора Красноярска дали рекомендации по выбору молока. Они подчеркнули, что жирность не должна быть основным критерием при выборе продукта, она может варьироваться от 0,5% до 6%.

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Обезжиренное молоко подходит для тех, кто соблюдает диету, а также для детей. Оно содержит полезные вещества и минералы, но имеет низкое содержание жирорастворимых витаминов A и D.

Если необходимо, чтобы молоко хранилось дольше, следует выбирать ультрапастеризованное. Этот вид обработки позволяет увеличить срок хранения молока и сохранить его полезные свойства, пишет krsk.aif.ru.

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