Уральцы нарисовали полную картину, что сейчас происходит на отдыхе на Кубани

Черное море. Фото Global Look Press

Отпускники продолжают оставлять свои отзывы.

Уральцы, уже успевшие провести свой отпуск на побережье Черного моря, делятся впечатлениями о том, как сейчас проходит отдых в Краснодарском крае.

В интернете можно найти множество отзывов о том, что пляжи переполнены туристами, которые буквально сидят друг у друга на головах.

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В настоящее время можно найти много негативных отзывов об Анапе и Геленджике, сообщает u-f.ru.

Больше всего рассказов с положительными впечатлениями о Кубани можно услышать от тех, кто выбрал маленькие курортные поселки. В их прибрежной зоне чистое море и нет такого большого скопления людей.

Ранее рассказывалось о столпотворении на пляже Кабардинки. 

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