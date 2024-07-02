Уральцы нарисовали полную картину, что сейчас происходит на отдыхе на Кубани

Уральцы, уже успевшие провести свой отпуск на побережье Черного моря, делятся впечатлениями о том, как сейчас проходит отдых в Краснодарском крае.

В интернете можно найти множество отзывов о том, что пляжи переполнены туристами, которые буквально сидят друг у друга на головах.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

В настоящее время можно найти много негативных отзывов об Анапе и Геленджике, сообщает u-f.ru.

Больше всего рассказов с положительными впечатлениями о Кубани можно услышать от тех, кто выбрал маленькие курортные поселки. В их прибрежной зоне чистое море и нет такого большого скопления людей.

Ранее рассказывалось о столпотворении на пляже Кабардинки.