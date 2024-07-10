В Челябинске с женщины 15 лет списывают деньги по долгам однофамилицы из Красноярска

Жительница Челябинска столкнулась с проблемой: на протяжении пятнадцати лет с нее списывают чужую задолженность по кредиту. Юристы посоветовали ей сменить фамилию.

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Женщине приходилось постоянно общаться с коллекторами и объяснять, что она не является должницей, а просто однофамилица клиентки из Красноярска.

Известно, что с ее счетов списывались значительные суммы. Например, летом 2020 года одномоментно сняли 41 тысячу, а в 2024 году — по семь тысяч в месяц, пишет ura.news.

Она подчеркнула, что до этого у нее никогда не возникало подобных проблем.

Ранее стало известно о том, что в Челябинской области женщина получила компенсацию в 45 тысяч рублей после падения в автобусе.