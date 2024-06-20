Жители Челябинска скупают квартиры в новостройках: объясняем причину ажиотажа

Жители Челябинска в преддверии отмены льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых активно начали приобретать новые квартиры. Особым спросом пользуются апартаменты в новостройках эконом-класса, которые в скором времени будут сданы.

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Такой статистикой поделился эксперт по недвижимости Алексей Найденов.

Он подчеркнул, что популярность жилья на первичном рынке обусловлена тем, что большое количество квартир в новых домах на данный момент приобретается в ипотеку по сниженной ставке. Разница в цене нового и вторичного жилья, приобретаемого за наличный расчет, сейчас доходит до трети, пишет ura.news.

Ранее стало известно о том, что мошенники сейчас легко добывают паспорта с реальными данными и берут на них кредиты.