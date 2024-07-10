Новосибирским дачникам нужно срочно выкопать чеснок

Агроном Людмила Шубина советует новосибирским дачникам не затягивать с уборкой озимого чеснока. Если задержаться, то он может начать желтеть и портиться.

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Срок выкопки культуры — до 20 июля. В этом году было много дождей, поэтому рекомендуется провести контрольную выкопку. Если чешуйки начали подгнивать, то нужно срочно доставать весь чеснок из земли.

Обычно к третьей декаде июля головки успевают сформироваться и стать крепкими. Чеснок будет хорошо лежать, если кроющие чешуйки плотно прилегают к зубчикам к моменту уборки, пишет ngs.ru.

Ранее Людмила Шубина назвала лучший способ борьбы с насекомыми-вредителями.