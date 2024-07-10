Отдыхающих в Сочи предупредили о новом «разводе» на деньги с татуировками

Туристов, отправляющихся в Сочи, предупредили о новом способе мошенничества, связанном с временными татуировками.

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Отдыхавшие в Лазаревском районе рассказали, как отдали за такой рисунок 4500 рублей, хотя изначально цена и вовсе составляла 6000 рублей.

Сначала за работу взялась художник-новичок, но она не справилась. Тогда принялась другая девушка, которая начала исправлять. Вместо 15 минут они провозились 1,5 часа.

Когда пришло время расплачиваться, туристы возмутились, тогда цену снизили до 4500 рублей.

Ранее собирающимся на отдых в Сочи рассказали, как легко сэкономить деньги во время отпуска. Есть несколько хитрых вариантов, которыми можно воспользоваться.