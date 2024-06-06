Лукашенко пришел в восторг от Иркутска: «Сказочное место, вы в раю живете»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в Иркутске, назвал город сказочным местом. Он приезжал в регион с рабочим визитом, во время которого обсудил экономические отношения с губернатором региона Игорем Кобзевым.

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Глава соседней страны осмотрел мощности авиационного завода, который отправляет свою продукцию и в Белоруссию.

«Иркутск наш! <…> Сказочное место. Вы в раю живете», — восторгался Лукашенко.

Кобзев же отметил, что несколько лет назад приезжал в Минск, тогда и пригласил Лукашенко к себе, пишет РИА Новости.

Ранее рассказывалось, что иркутянину пришлось полтора года доказывать государству, что он живой.