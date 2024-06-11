Уволенный иркутянин вернул работу и отсудил у начальника 711 тысяч рублей

Житель Иркутска смог восстановиться в должности после незаконного увольнения и получить компенсацию от работодателя в размере 711 тысяч рублей.

Отстаивая свои права, сотрудник обратился в суд, который восстановил его на работе. Однако возникли сложности с начислением зарплаты за время вынужденного прогула.

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Сумма, назначенная судом, была рассчитана, отталкиваясь от минимального размера оплаты труда, несмотря на то, что зарплата мужчины была значительно выше.

Прокурор, защищая интересы работника, подал апелляцию, и суд увеличил компенсацию со 180 тысяч до 711 тысяч рублей, сообщает nts-tv.ru.

Ранее мужчина по ошибке получил зарплату в 1,7 млн рублей и не стал отдавать даже через суд.