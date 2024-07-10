В День металлурга перед челябинцами бесплатно выступят «Иванушки International»

В Челябинске на День металлурга выступит популярная группа «Иванушки International». Мероприятие запланировано на 20 июля.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Площадка уже известна, это стадион «Восход». Концерт коллектива «Иванушки International» сможет посетить любой желающий, вход сделают свободным.

В администрации сообщили о том, что отмечать День металлурга в Челябинске начнут с 15 июля.

Планируется награждение лучших сотрудников производств. Им вручат знаки отличия, будет и концерт для ветеранов и церемония посвящения молодежи в металлурги.

Ранее скандальный актер Никита Кологривый опроверг собственные же высказывания о романе с Агатой Муцениеце. Актер заявил, что пошутил, говоря об отношениях с экс-женой Павла Прилучного.