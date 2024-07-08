Челябинец выиграл деньги в лотерею и отдал миллион теще

Житель Челябинска стал обладателем крупного выигрыша в лотерею — почти 42 миллиона рублей. Он решил поделиться своей удачей с близкими людьми. Мужчина не пожадничал и выделил по миллиону рублей своей теще и матери.

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Супруга счастливчика тоже получила подарок — автомобиль. Затем он занялся приобретением презентов для себя. Мужчина купил и отремонтировал две квартиры, а также приобрел грузовую машину.

Ранее еще один счастливчик признался, что до крупного выигрыша в лотерею десять лет покупал билеты. А потом за один тираж он выиграл сразу два денежных приза. Куш мужчины-везунчика составил 3 993 540 рублей.