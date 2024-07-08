Новосибирский агроном Шубина назвала лучший способ борьбы с насекомыми-вредителями

Каждый сезон дачники сталкиваются с проблемой вредителей в огороде, которые могут серьезно снизить урожайностью. Опытный новосибирский агроном Людмила Шубина поделилась эффективным методом борьбы с насекомыми.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Самый простой и действенный способ — перекопка грунта и внесение компоста из пожнивных остатков. Этот метод считается самым простым и работающим, когда вредители начинают проявлять активность на грядках. К примеру, слизняки после дождей, пишет «АиФ-Новосибирск».

Ранее Людмила Шубина рассказала, какие работы в своем огороде обязательно нужно провести в июле, чтобы увеличить сбор урожая, это действительно будет иметь эффект.