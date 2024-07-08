В Геленджике отдыхающую женщину смыло с яхты и ее не могут найти

В Геленджике курортники, решившие устроить морскую прогулку, перевернулись на яхте в Черном море. Одну из отдыхавших ищут до сих пор.

Известно о том, что компания из пяти человек арендовала прогулочное судно «Рая». Они направились в открытое море, где произошло ЧП.

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Яхта черпанула и начала набирать воду, когда сотрудник проката решил устроить мастер-класс. Спасатели помогли четверым, одна из пассажирок до сих пор не найдена, пишет kuban.kp.ru.

Ранее стало известно о том, что туристы в Сочи научились отдыхать на курорте так, чтобы не снимать жилье. Оказывается, это достаточно легко делать.