Собирающимся на отдых в Сочи рассказали, как легко сэкономить деньги

Цены на отдых в Краснодарском крае продолжают расти, но, по мнению экспертов, все же есть способы сэкономить.

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Ассоциация отельеров рекомендует приобретать билеты и путевки заранее. Сильно заблаговременное бронирование может снизить стоимость до 40%.

Также можно сдвинуть даты поездки. Например, в «бархатный сезон» цены будут ниже. Это относится не только к октябрю, но и к сентябрю, когда курортный пик уже пройден. В это время пляжи менее загружены, а солнце не такое жаркое.

Еще один способ сэкономить — выбрать горящие путевки и номера в гостиницах второй линии, пишет sochi1.ru.

Ранее стало известно о том, что в Сочи курортники задыхаются от зловония помойки.