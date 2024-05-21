Тревел-блогер Ансталь сказала, что билеты на поезд до Кубани дешевле всего брать в 8 утра

Отправляясь на юг, всегда хочется сделать это максимально выгодно, однако нынешние цены почти лишают такой возможности. Тревел-блогер Наталия Ансталь поделилась секретами, как приобрести билеты на поезд до Сочи по самой привлекательной стоимости.

Эксперт советует планировать покупку билетов на 8 утра. Лучше всего заранее внести все необходимые паспортные данные участников поездки, на которых планируется забронировать билеты.

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Туристический эксперт подчеркивает, что оптимальный срок для приобретения билетов — за 30 дней до даты поездки. Если есть такая возможность, то лучше всего сделать это за 45 дней, пишет news.ru.

Кроме того, Ансталь отмечает, что и номера в гостиницах выгоднее бронировать за три-четыре месяца до путешествия. Это не только позволяет сэкономить, но и гарантирует наличие выбора.

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