Выигравший 4 млн рублей в лотерею сибиряк десять лет покупал билеты

Стример из Новосибирска дважды за один тираж стал обладателем крупного выигрыша в лотерею, общая сумма которого составила почти четыре миллиона рублей. Этот счастливый момент наступил после десяти лет ожидания, в течение которых сибиряк регулярно приобретал лотерейные билеты.

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Известно, что один билет принес ему 3 897 912 рублей, а второй — 95 628 рублей. Если сложить, то общая сумма куша везунчика — 3 993 540 рублей.

Интересно, что победитель стал лотерейным миллионером за неделю до своего дня рождения. Он планирует использовать выигранные средства для покупки квартиры в Новосибирске. По профессии сибиряк является видеоблогером и стримером, он ведет онлайн-трансляции с обзорами на видеоигры, пишет ndn.info.

Ранее мужчина выиграл 2,5 миллиона рублей благодаря нагадившей птице.