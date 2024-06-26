Пожилым людям назвали регионы, где летом-2024 лучше всего отдыхать пенсионерам

Российским пенсионерам предложили отличные варианты для летнего отдыха в этом году. Эксперты подготовили перечень привлекательных регионов нашей страны.

Например, многие туроператоры рекомендуют увлекательное путешествие по нескольким городам. Отправившись из Москвы в Санкт-Петербург, можно сделать остановку в Угличе, Кижах, Сортавале. Это позволит насладиться живописной природой и вдохнуть полной грудью чистый речной воздух.

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Несколько других восхитительных мест — это озера Ладога, Байкал, Телецкое, Селигер.

Для тех, кто мечтает увидеть полярную ночь, идеально подойдет поездка в Мурманскую область. Привлекает внимание и Алтай.

Огромное число пенсионеров предпочитает проводить отпуск в санаториях Кавказа и Кубани. Там можно отдыхать и заботиться о своем здоровье. Важно отметить, что многим пожилым людям предоставляются скидки, сообщает ura.ru.

Ранее в Сочи открылись новые туристические тропы.