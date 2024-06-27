Жители Башкирии в ночь на 27 июня наблюдали в небе метеорный поток «Июньские Боотиды»

Над территорией Башкирии в ночь на четверг, 27 июня, пронесся огненный шар, который попал на видео. Этот феномен был зафиксирован очевидцами и опубликован в соцсети.
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На записи видно, как яркий шарообразный объект спускается с небес на Землю. Это явление наблюдалось на юго-востоке региона.
По информации, предоставленной уфимским планетарием, данный объект принадлежит метеорному потоку под названием «Июньские Боотиды». Его можно увидеть ежегодно всего лишь одну ночь в период с 26 июня по 2 июля.
Ранее стало известно о новой магнитной буре. Вспышка на Солнце будет ощущаться на Земле два дня.
По материалам тelegram-канала Mash Batash
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