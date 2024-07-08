Туристы в Сочи научились отдыхать так, чтобы не снимать жилье

В этом сезоне многие туристы жалуются на дороговизну отдыха у Черного моря, поэтому ищут альтернативные варианты размещения. В этом случае удается прилично сэкономить на путешествии.

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К примеру, уже сейчас заполненность отелей Сочи доходит почти до 90%, но это совершенно не пугает тех, кто решил поехать с палатками. Как говорят знатоки, еще можно найти свободные местечки.

Есть и еще один вариант отдыха. Некоторые приезжают в Краснодарский край в трейлерах и живут на парковке в центре города. В этом случае своеобразный номер прямо на улице, что радует — бесплатно, пишет sochi1.ru.

Ранее курортники, отдохнувшие в Геленджике рассказали о «плесневелых» номерах и драках на улицах.