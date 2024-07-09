Отдыхающих у Черного моря курортников в августе ждет гастрономическое развлечение

В августе курортники, планирующие посетить Краснодарский край, смогут принять участие в интересном и вкусном мероприятии — традиционном гастрономическом фестивале.

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С 1 по 4 августа лучшие шеф-повара Кубани представят гостям праздника блюда народов юга. Среди них будет не только русская кухня, но и блюда Абхазии, Армении, Грузии и даже Турции. Об этом сообщили в мэрии города-курорта, пишет kuban.kp.ru.

Ранее стало известно о супердорогом отдыхе этим летом в Анапе. За десять дней у Черного моря семья отдала 426 тысяч рублей. Большую часть этой суммы трое взрослых и ребенок потратили на жилье.