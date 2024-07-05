Кубанка в Бангкоке потратила все деньги и жила в аэропорту

40-летняя Юлия из Краснодара оказалась в сложной ситуации, когда ей пришлось жить в аэропорту Бангкока. Женщина отправилась в Таиланд без обратного билета, взяв кредит и не сообщив об этом своим близким.

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Когда деньги закончились, а загранпаспорт стал недействительным, возвращение домой стало невозможным. Юлия была вынуждена жить в аэропорту, питаясь тем, что оставляли ей туристы.

К счастью, ее заметили волонтеры, которые оказали помощь и организовали возвращение в Россию. Были найдены средства на билет до Москвы, а также на дальнейшую дорогу из столицы до Краснодара, сообщает kp.ru.

Ранее стало известно о том, что россиян начали разворачивать в аэропорту из-за ошибок в заграничных паспортах.